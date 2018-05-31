В Иркутске провели фестиваль воздушных змеев в детдоме для особенных детей

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркуске провели фестиваль воздушных змеев в доме-интернате №2, где проживают дети с ментальными нарушениями. Мероприятие для особенных детей прошло в рамках празднования Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Фестиваль провела команда «Молодежки ОНФ». Перед запуском на каждом из змеев написали маркерами «семья», «дружба», «верность», «счастье». С порывами ветра красочные змеи взлетали в небо.

Представители «Молодежки ОНФ» учили воспитанников дома-интерната правильно запускать змеев, помогали распутывать длинные нити, цепляющиеся за траву и футбольные ворота, оберегали от столкновений во время бега.