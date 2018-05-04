ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
04.05.2018

В Иркутске провели митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошли мероприятия, посвященные 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся у мемориала «Вечный огонь» 4 мая. Участие в нем приняли мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель председателя городской думы Александр Ханхалаев, ветераны, военнослужащие, Почетные граждане Иркутска, депутаты, представители ветеранских общественных организаций и спортивных федераций, а также юнармейцы, бойцы Поста №1, курсанты городского центра «Патриот», студенты и школьники.

– Мы собрались здесь сегодня, чтобы исполнить священный долг – отдать дань памяти нашим землякам, воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, – отметил Дмитрий Бердников. – В эти дни каждого из нас переполняет не только чувство гордости за героический подвиг всего нашего народа, но и безмерная благодарность за мирное небо над головой. Перед вами, дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла, склоняем наши головы!

В свою очередь, Сергей Брилка, выступая перед собравшимися, отметил:

– Сегодня мы, кому выпало право жить, выражаем свою благодарность солдатам, защитившим нашу Родину, а также труженикам тыла и детям войны. На их плечах и трудовых подвигах выстояло военное поколение, города подняли из руин. Пусть вечно горит огонь нашей скорби и памяти. Мы обязаны сохранить эту память для потомков, не позволив исказить или вымарать страницы истории.

Митинг завершился возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» и к памятнику генералу армии, дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. После этого участники митинга отправились на Амурское кладбище, где также прошло мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а затем – к памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Для ветеранов Великой Отечественной войны был организован торжественный прием мэра Иркутска. Глава города поздравил присутствующих с наступающим праздником.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

 

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске