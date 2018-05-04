В Иркутске провели митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошли мероприятия, посвященные 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся у мемориала «Вечный огонь» 4 мая. Участие в нем приняли мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель председателя городской думы Александр Ханхалаев, ветераны, военнослужащие, Почетные граждане Иркутска, депутаты, представители ветеранских общественных организаций и спортивных федераций, а также юнармейцы, бойцы Поста №1, курсанты городского центра «Патриот», студенты и школьники.

– Мы собрались здесь сегодня, чтобы исполнить священный долг – отдать дань памяти нашим землякам, воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, – отметил Дмитрий Бердников. – В эти дни каждого из нас переполняет не только чувство гордости за героический подвиг всего нашего народа, но и безмерная благодарность за мирное небо над головой. Перед вами, дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла, склоняем наши головы!

В свою очередь, Сергей Брилка, выступая перед собравшимися, отметил:

– Сегодня мы, кому выпало право жить, выражаем свою благодарность солдатам, защитившим нашу Родину, а также труженикам тыла и детям войны. На их плечах и трудовых подвигах выстояло военное поколение, города подняли из руин. Пусть вечно горит огонь нашей скорби и памяти. Мы обязаны сохранить эту память для потомков, не позволив исказить или вымарать страницы истории.

Митинг завершился возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» и к памятнику генералу армии, дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. После этого участники митинга отправились на Амурское кладбище, где также прошло мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а затем – к памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Для ветеранов Великой Отечественной войны был организован торжественный прием мэра Иркутска. Глава города поздравил присутствующих с наступающим праздником.