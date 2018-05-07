В Иркутске провели митинги памяти павших в Великой Отечественной войне

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Митинги, посвященные памяти павших в Великой Отечественной войне, прошли в иркутском микрорайоне Зеленый и у мемориала Вечный огонь 8 мая. – Каждый год в преддверии этого великого праздника – Дня Победы – мы приходим сюда, к Вечному огню, чтобы вспомнить о тех наших земляках, кто не вернулся домой, о тружениках тыла, которые трудились, не покладая сил, на благо Отечества, на благо Победы, а также, чтобы вспомнить людей, которые восстанавливали израненную и разрушенную страну после войны, – подчеркнул председатель ЗС Сергей Брилка на митинге в центре города. Как сообщает пресс-служба облпарламента, говоря о непростой ситуации, которая складывается сегодня за пределами Российской Федерации, спикер отметил важность бережного отношения к истории. По его словам, нельзя допустить искажения или ретуши правды о войне, и отрадно, что с каждым годом все более тесными и многолюдными становятся ряды поистине всенародного движения «Бессмертный полк», получившего широкое распространение и за рубежом. – Слава вам, дорогие ветераны и труженики тыла, дети войны – всем, кто перенес эту страшную трагедию в истории нашего Отечества. Сегодня мы, кому выпало право жить, выражаем свою благодарность всем, кто защитил нашу Родину. Спасибо вам за бессмертный подвиг на полях сражений и в трудовом тылу, низкий поклон и вечная память всем, отдавшим за Победу самое дорогое –жизнь, – сказал Сергей Брилка, обращаясь к участникам митинга от имени депутатов ЗС. Со сцены также выступили ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представитель главного федерального инспектора по Иркутской области, а также участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Собравшиеся на митинг возложили цветы и гирлянду к мемориалу. Участниками митинга в Зеленом стали военнослужащие войсковой части 59968, ветераны, школьники, горожане. Собравшихся поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – В эти дни мы вспоминаем о героическом подвиге наших отцов и дедов, всех, кто сражался на полях войны и самоотверженно трудился в тылу. Сегодня наша российская армия продолжает стоять на страже мирной и спокойной жизни. С честью и достоинством несут свою службу войска Иркутского местного гарнизона. И среди них – наша ракетная дивизия! – цитирует градоначальника пресс-служба администрации Иркутска. Кроме того, с поздравлениями на митинге также выступили: командир 29 гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, гвардии генерал-майор Эдуард Старовойтенко, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Савин, депутат думы Иркутска, директор школы №31 Антонина Корочкина и другие. Право зажечь Вечный огонь у памятника БМ-13 «Катюша» было предоставлено участнику Великой Отечественной войны Виктору Степанову. По окончании митинга к памятнику торжественно возложили цветы и гирлянды. Ветеранам были вручены памятные подарки от имени мэра города. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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