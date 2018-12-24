В Иркутске проверяют качество пиротехники

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии новогодних праздников в Иркутске сотрудники МЧС, мэрии и полиции проверяют качество пиротехнической продукции, соблюдение правил хранения и торговли опасными товарами, а также изучают сертификаты соответствия. Рейдовые проверки начались с 21 декабря и продлятся до 15 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

– Торговля пиротехникой в местах, не предусмотренных схемами размещения нестационарных торговых объектов, является административным правонарушением, – отметила начальник департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анна Дудкевич. – Ответственность за это административное правонарушение предусмотрена законом Иркутской области.

Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф: на граждан – в размере от тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 13 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 55 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Сотрудники полиции пресекают продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним и следят за соблюдением общественного порядка. Кроме того, специалисты еще раз напоминают правила безопасности при хранении и использовании пиротехнической продукции.

– Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или, наоборот, в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30 градусов), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов, – рассказал инспектор отдела надзорной деятельности Артур Ступурс, – Храните фейерверки в недоступных для детей местах.