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09.09.2018

В Иркутске проводят конкурс идей обустройства города

Иркутск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проводят отбор проектов, которые помогут сделать города более уютным. Лучшие идеи будут направлены в международный проект School of Urban Pioners, а пять победителей отправятся в Германию летом 2019 года. Об этом сообщается на странице Центра независимых социальных исследований в соцсети «Фейсбук».

Для участия нужно придумать проект, который предполагает создание новых городских общественных пространств или обустройство уже существующих через культурные или художественные затеи.

– Пространством может быть двор, сквер, место у реки. Затеей – уличное искусство, дворовой фестиваль, да хоть коллективные сеансы горлового пения. В общем, что-то, что придаёт месту смысл, а горожан при этом тянет приходить ещё и ещё, – говорят организации.

Заявиться на конкур нужно до 15 сентября по ссылке goo.gl/forms/dx4Q6xVTfrOPziTn2. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет.

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