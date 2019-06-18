В Иркутске пройдет мемориальная акция «Свеча памяти»

Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоится традиционная акция «Свеча памяти». В этом году она приурочена к 78-летию начала Великой Отечественной войны и пройдёт в городе 11 раз. Организатор мероприятия – партия «Единая Россия», сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» проходит во всех субъектах Российской Федерации, странах СНГ и странах антигитлеровской коалиции традиционно накануне Дня памяти и скорби. В этот день миллионы свечей зажигаются в память о погибших 27 миллионах соотечественников, которые не увидели Победы, но приближали ее как могли.

В Иркутске «Свеча памяти» по традиции пройдет у мемориала «Вечный огонь Славы» в ночь на 22 июня. Будет дан оружейный залп, зажжена тысяча свечей, а на воду реки Ангары спущен траурный венок.

Инициатором и организатором акции в регионе выступило Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», но со временем к инициативе присоединились Иркутское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России», Главное управление МЧС России по Иркутской области, Главное управление МВД России по Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, Иркутский региональный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Иркутский областной совет ветеранов, Иркутская епархия Русской Православной церкви.

Общий сбор в Иркутске объявлен 21 июня в 21:45 у мемориала «Вечный огонь Славы». По окончании мероприятий для ветеранов и представителей старшего поколения будет предоставлен транспорт, всю необходимую помощь будут оказывать волонтеры.