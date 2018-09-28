|Общество
|29.09.2018
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В Иркутске работает Центр правовой поддержки людей старшего возраста
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Иркутск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Центр правовой поддержки людей старшего возраста, созданный Фондом научных, социальных и образовательных проектов «Пульсар», работает в Иркутске с 1 сентября 2017 года. Проект реализуется с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, пользуясь услугами центра, горожане старше 50 лет могут бесплатно получить профессиональную юридическую помощь, включающую в себя полный комплекс услуг, начиная от устных и письменных консультаций, заканчивая составлением юридических документов и представительством интересов в судах и иных органах государственной власти.
Специалисты центра принимают по следующим адресам:
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