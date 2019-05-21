В Иркутске с 1 июня волонтёры, полиция и мэрия начнут патрулировать городские водоёмы

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года в Иркутске приступят к патрулированию водных объектов. Ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоемах города будут осуществляться силами сотрудников администрации, полиции, МКУ «Безопасный город» и волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Обеспечение безопасности на водных объектах обсудили на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– У водоёмов в местах отдыха горожан устанавливаются информационные таблички «Купание запрещено». В целях безопасности органичен проезд личного автотранспорта к «квадратам» у плотины ГЭС, до 1 июля будет ограничен проезд к теплым озерам в Свердловском районе, – отметил директор МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова, на пляже залива Якоби до 29 мая будут установлены буйки в зоне, отведенной для купания, стойки со средствами спасения утопающих: концами Александрова и спасательными кругами. Также появится информационный стенд с информацией о температуре воды и воздуха.

– К 1 июня будет произведено обследование и очистка дна водолазами. Также на пляже установят контейнерные площадки для сбора мусора. Для обеспечения безопасности купающихся на территории пляжа будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение. В конце мая управление Роспотребнадзора по Иркутской области проведет исследование воды, – подчеркнула Елена Фёдорова.

На остальной береговой линии установят таблички с надписью «Купание запрещено». В целях профилактики гибели людей на водоёмах в Иркутске проводится ряд мероприятий. Так, в школах города с апреля проходят тематические классные часы, на которых дети знакомятся с правилами безопасного поведения вблизи водоёмов, говорят в администрации Иркутска.

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции обходят семьи, состоящие на учете, проводят профилактические беседы, раздают памятки с правилами безопасности и способами оказания помощи утопающему. Кроме того, во всех округах Иркутска проводятся встречи с членами садоводств, ТСЖ, ТОС.