|Общество
|22.11.2019
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В Иркутске с 25 ноября начнут выбирать лучший социально значимый проект ТОСов
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Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартует открытое голосование за лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Всего для участия в конкурсе было подано 55 заявок. Напомним, что прием проходил с 10 октября по 21 ноября.
Открытое голосование за проекты будет проходить с 25 ноября с 9:00 по 27 ноября до 18:00. Принять участие в голосовании можно по ссылке
Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию
Победителями открытого голосования признаются три проекта, набравшие наибольшее количество голосов, поясняют в администрации Иркутска.