В Иркутске с 25 ноября начнут выбирать лучший социально значимый проект ТОСов

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартует открытое голосование за лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего для участия в конкурсе было подано 55 заявок. Напомним, что прием проходил с 10 октября по 21 ноября.

Открытое голосование за проекты будет проходить с 25 ноября с 9:00 по 27 ноября до 18:00. Принять участие в голосовании можно по ссылке https://new.admirk.ru/tos/ .

Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию на портале Государственных услуг Российской Федерации.

Победителями открытого голосования признаются три проекта, набравшие наибольшее количество голосов, поясняют в администрации Иркутска.