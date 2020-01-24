В Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализирован житель КНР

Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в город 24 января из Пекина.

Проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья. Как пояснили в министерстве здравоохранения региона, предварительный диагноз – нетипированный вирус гриппа А.

Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.