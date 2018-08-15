В Иркутске скончался известный художник и фотограф Геннадий Иванов

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 августа скоропостижно скончался известный художник и фотограф, член Союза художников России, Союза фотохудожников России, Иркутского фотографического общества, Почетный работник общего образования РФ Геннадий Павлович Иванов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Геннадий Иванов родился 22 мая 1945 года, в 1972 году окончил Иркутское училище искусств. Работал художником в Иркутском научном центре, руководителем студии изобразительного искусства в городской школе №47. Являлся участником областных, региональных и персональных выставок, а также престижных международных фотосалонов в Новосибирске и Москве.

В 2005 году Геннадий Иванов был удостоен премии губернатора Иркутской области за весомый вклад в развитие сибирской фотографии и создание фотоальбома «Байкал. Круг времен». В 2009 году стал призером первого российского фотобиеннале Русского музея – его произведения включены в фундаментальный каталог, изданный музеем, и получили приз зрительских симпатий. Работы Геннадия Иванова находятся в частных коллекциях в Иркутске и других городах России, Японии, Китая, а также в государственном собрании Русского музея.

В 2018 году фотохудожник открыл две разные фотовыставки, одна из которых – «Очарование провинции» – до сих пор демонстрируется в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Она будет работать до 30 августа 2018 года.

Министерство культуры и архивов Иркутской области выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Геннадия Иванова.

КООРДИНАТЫ:

Прощание с Геннадием Ивановым состоится 17 августа с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 4 (напротив 130 квартала).