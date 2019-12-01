|Общество
|01.12.2019
|
|
В Иркутске снова будут чествовать «Золотые пары»
|
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В декабре администрация Иркутска проводит традиционное городское мероприятие «Золотые пары» - чествование юбиляров супружеской жизни.
Для участия в мероприятии приглашаются супружеские пары, зарегистрировавшие брак в 1969, 1964, 1959 годах, сообщает пресс-служба мэрии.
Запись семейных пар продлена до 2 декабря и производится на основании представленных документов: паспорта и свидетельства о заключении брака, в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска по адресу: ул. Киевская, 2, каб. №21, телефон для справок 52–04-92.