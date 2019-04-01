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02.04.2019

В Иркутске снова проведут акцию по сбору пакетов и батареек на переработку

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 апреля проведут очередную акцию по сбору пакетов на переработку. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

На акции можно будет сдать фасовочные пакеты, упаковочную и пищевую плёнку, молочные и цветные пакеты из магазинов. Все пакеты должны быть отсортированными по типам и обязательно чистыми и сухими. Также на акции будет организован сбор батареек.⠀⠀⠀⠀

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В этот раз организаторы не смогут принять пакеты из-под круп, хлеба, макарон с маркировкой 5РP, как это было ранее. Традиционно не принимаются «биоразлагаемые» и «эко»-пакеты (пакеты с добавкой d2W), фольгированные пакеты и упаковка, пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP, загрязненные пакеты.

Напомним, в областном центре подобных мероприятий прошло уже несколько. Также в Иркутске собирают пластиковые крышки на переработку. Средства от их сдачи пойдут на экопроекты. В Иркутске, кстати, работают несколько десятков пунктов и контейнеров, куда можно сдать на переработку отходы, а также отнести старые вещи. Адреса, по которым расположены эти пункты приёма, можно найти на интерактивной карте Гринпис.

КООРДИНАТЫ:

  • Акция будет проходить 6 апреля в ДС ТРУД с 11.00 до 18.00.

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