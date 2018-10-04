В Иркутске снова собирают тёплые носочки и варежки для сирот

Вещи можно либо связать самостоятельно, либо купить до 31 октября.

– Вы можете передать их нам в БФ «Дети Байкала», а мы передадим все детям. Также всегда очень нужны колготки для девочек и теплое бельё для мальчиков. Размеры нужны разные, возраст детей 5-14 лет, – сообщила Гульнара Гарифулина.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(902)516-46-30.