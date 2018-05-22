В Иркутске состоится концерт «Улыбнись, малыш!»

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Концерт для будущих мам «Улыбнись, малыш!» пройдет 6 июня в иркутской областной филармонии при поддержке администрации Иркутска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в исполнении губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Илмара Лапиньша прозвучат популярные классические произведения. Пригласительные билеты на концерт распространяются бесплатно через женские консультации. Вход для будущих мам – свободный.

Концерт «Улыбнись, малыш!» проводится в Иркутске с 2008 года.