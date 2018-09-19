В Иркутске состоится встреча с польским путешественником Мареком Каминским

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 22 сентября, в Байкал Бизнес Центре состоится встреча с польским путешественником Мареком Каминским.

Как сообщает пресс-служба компании «Гранд Байкал», на встрече планируется обсудить 99-дневную экспедицию знаменитого покорителя расстояний, организованную им из Литвы через сибирские и монгольские земли до Токио, минуя девять стран. Путешественник расскажет о преимуществах электромобиля – выгодного экотранспорта, работающего на экотопливе. Кроме того, лектор поделится со слушателями своими впечатлениями от путешествия по необычному маршруту, а также своими ощущениями от очередного знакомства с Россией, которую он наблюдал и изучал, проезжая на электромобиле Nissan Leaf.

Марек Каминский

Марек Каминский – путешественник с мировой известностью, единственный полярник, сумевший достичь двух полюсов в течение года без внешней помощи, приверженец практического применения электричества как экологического топлива 21-го века, сторонник идей минимализма в экспедициях, исследователь и поклонник России.