Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 13 декабря в театре юного зрителя имени Александра Вампилова в Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда».

В мероприятии приняли участие более 500 человек - победители общегородских конкурсов, представители ТОСов, национально-культурных центров, активные добровольческие центры, военно-патриотические и некоммерческие организации. Участников церемонии поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников:

– Сегодня мы чествуем активных жителей нашего города. За последние годы нам удалось выстроить по-настоящему конструктивный, открытый диалог с иркутянами. И это одно из самых больших наших достижений. Сегодня жители Иркутска – активные участники и инициаторы всех городских процессов. Победители сегодняшней церемонии это постоянно доказывают. Вместе с активистами наших общественных организаций: ТОСов, национально-культурных центров, волонтерских организаций, женсоветов, советов ветеранов и организаций инвалидов, представителями Общественной палаты мы решаем задачи, которые по-настоящему важны для Иркутска и его жителей.

Глава города вручил награды победителям конкурса за лучшие социально-значимые проекты ТОС города Иркутска. Среди призеров - представители органов территориального общественного самоуправления «Селиваниха», «Кирова», «Мудрость», «Ивушка», «Пульс добрых сердец-2», «Мельниково», «Городок ИВАТУ». Иркутяне получили награды за реализацию проектов, направленных на содействие национально-культурному развитию народов, в номинации «Иркутск – город многонациональный».

Также на церемонии были отмечены победители конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела» и вручены награды в номинациях «Социальное партнерство», «Иркутск – город активных граждан», «Иркутск – город добровольцев».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, торжественная церемония общественного признания «Социальная звезда» проводится в областном центре с 2013 года. Цель мероприятия – собрать на одной площадке иркутян, принявших активное участие в жизни города, наградить победителей конкурсов, показать масштабность социального движения в Иркутске и важность работы общественных организаций.