ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
27.08.2018

В Иркутске состоялся Третий фестиваль садоводов и огородников

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Третьем фестивале садоводов и огородников приняли участие 28 организаций садоводов, огородников, Советы ветеранов, женщин, ТОСы, муниципальные предприятия. Они представили свою продукцию, новые технологии в обработке земли, способах удобрения.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году мероприятие прошло в новом формате – все организации собрались на одной площадке сквера Кирова. Фестиваль посетил и глава Иркутска Дмитрий Бердников. Девять организаций – постоянных участников фестиваля – получили благодарности мэра.

– Я надеюсь, мы сделаем это мероприятие доброй традицией. Вы прививаете молодым иркутянам любовь к нашему городу, к созидательному труду, к творчеству. Это истинные ценности, – поблагодарил участников Дмитрий Бердников.

Для гостей мероприятия были организованы мастер-классы по составлению цветочных композиций и по ткачеству панно из трав, консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур и правильной защите растений от вредителей и болезней. Гости фестиваля пробовали выращенные в сибирских условиях виноград, дыни, арбузы.

Помимо фестиваля садоводов и огородников в сквере Кирова собрались участники проекта «Городская площадь талантов». 30 человек показали сольные и коллективные творческие номера. А на фестивале творчества «Иркутский Арбат» свои работы представили более 100 мастеров. Для детей на всех площадках были организованы мастер-классы по лепке, оригами, спортивные игры. Мероприятие посетили около 1000 иркутян.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске