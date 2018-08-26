В Иркутске состоялся Третий фестиваль садоводов и огородников

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Третьем фестивале садоводов и огородников приняли участие 28 организаций садоводов, огородников, Советы ветеранов, женщин, ТОСы, муниципальные предприятия. Они представили свою продукцию, новые технологии в обработке земли, способах удобрения.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году мероприятие прошло в новом формате – все организации собрались на одной площадке сквера Кирова. Фестиваль посетил и глава Иркутска Дмитрий Бердников. Девять организаций – постоянных участников фестиваля – получили благодарности мэра.

– Я надеюсь, мы сделаем это мероприятие доброй традицией. Вы прививаете молодым иркутянам любовь к нашему городу, к созидательному труду, к творчеству. Это истинные ценности, – поблагодарил участников Дмитрий Бердников.

Для гостей мероприятия были организованы мастер-классы по составлению цветочных композиций и по ткачеству панно из трав, консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур и правильной защите растений от вредителей и болезней. Гости фестиваля пробовали выращенные в сибирских условиях виноград, дыни, арбузы.

Помимо фестиваля садоводов и огородников в сквере Кирова собрались участники проекта «Городская площадь талантов». 30 человек показали сольные и коллективные творческие номера. А на фестивале творчества «Иркутский Арбат» свои работы представили более 100 мастеров. Для детей на всех площадках были организованы мастер-классы по лепке, оригами, спортивные игры. Мероприятие посетили около 1000 иркутян.