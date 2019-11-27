В Иркутске «социальные» сироты будут обеспечены бесплатным питанием в школах

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 28 ноября утвердила предложение мэрии обеспечить бесплатным питанием в школах детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заммэра Виталий Барышников отметил, что в адрес мэра Иркутска Дмитрия Бердникова неоднократно поступали обращения от уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, а также от общественной организации «Ассоциация приемных родителей Иркутской области» о рассмотрении возможности оказания социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, в виде предоставления им бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутска.

– В действующем нормативном акте в перечне категорий школьников, которым предоставляется бесплатное питание, отсутствуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Соответственно такую льготу они не получали. Вместе с этим дети-сироты, у которых умерли оба или единственный родитель, рассматриваются в одной категории с детьми, которые лишились родительского попечения в связи с различными обстоятельствами, например, в связи с лишением родительских прав, – сказал он.

Всего в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутска обучается 1 тысячи 336 детей, оставшихся без попечения родителей, 586 из них уже получают бесплатное питание по иным основаниям. Таким образом, бесплатным питанием будут обеспечены 750 обучающихся, в том числе 194 человека в возрасте семи-10 лет и 556 человек в возрасте 11-18 лет.