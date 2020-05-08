В Иркутске стало одной мемориальной доской больше

Иркутск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая на здании бывшего дворца культуры завода имени Куйбышева открыли мемориальную доску в память эвакогоспиталя, размещавшегося здесь 1941-1942 годах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В годы войны в этом здании лечение проходили тысячи советских солдат. Им оказывали помощь, восстанавливали и отправляли обратно на фронт наши земляки – доктора, медсестры, санитарки. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ковал победу в тылу, справляясь со сложнейшими задачами. И сегодня врачи снова на передовой. Делают все возможное, чтобы жители Иркутской области прошли лечение, восстановились и стали здоровыми, – подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото пресс-службы мэрии

– Нашим медикам приходилось не менее тяжело, чем бойцам на фронте. Нехватка лекарств, постоянная ответственность за жизнь и здоровье людей… Бойцы попадали в руки наших докторов уже после нескольких этапов эвакуации. Многим из раненых требовались повторные операции, кто-то поступал уже с хроническими заболеваниями. Это еще больше усложняло работу врачей и медсестер. Но их цель была та же, что и на фронте – победить, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В годы Великой Отечественной войны в Иркутске работало 28 госпиталей. Через них прошли около 100 тысяч тяжелораненых красноармейцев, больше 30 тысяч из них смогли продолжить службу на фронте, сообщают в администрации Иркутска.