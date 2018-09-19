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20.09.2018

В Иркутске стартовал городской этап конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре стартовал городской этап конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах».

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики мэрии. По словам организаторов, основные задачи мероприятия – выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации ее творческого потенциала. Победители городского этапа будут представлять Иркутск в областном конкурсе.

Конкурс проводится по 29 номинациям, среди которых «Достижения в сфере общественной деятельности», «Профессиональные достижения в сфере государственного и муниципального управления», «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, имеющих ученую степень», «Профессиональные достижения в сфере культуры», «Лучшая молодая семья», «Студент года», «Открытие года», «Учащийся года», «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка», «Лучший специалист по работе с молодежью» и другие.

Принять участие в городском этапе конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), проживающие в Иркутске. Прием документов осуществляется до 27 сентября 2018 года по адресу: ул. Горького, 40, каб. 14. Положение о конкурсе размещено на официальном портале администрации Иркутска. Справки по тел.: 520-191.

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