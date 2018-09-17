В Иркутске стартовал второй цикл проекта «Оттенки века»

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал дискуссионно-выставочный проект «Оттенки века: примиряя разное». С лекциями на тему Второй Мировой войны 19 сентября выступят директор Института прав человека Валентин Гефтер (Москва) и журналист, член регионального Совета Военно-Исторического общества Дмитрий Люстрицкий (Иркутск).

Напомним, первый цикл проекта состоялся год назад. Как сообщают организаторы, в этот раз на площадке галереи Revoлюция можно не только посмотреть выставку «Разные войны», посвященные различию в описании и восприятии Второй мировой войны в современных школьных учебниках шести европейских государств – России, Чехии, Германии, Италии, Литвы и Польши, – но и послушать вечерние лекции в модном сейчас формате TED известных историков, журналистов, публицистов.

Накануне, 17 сентября, состоялась первая встреча проекта. Перед посетителями выступили старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Тесля (Калининград) с темой «Как показать правду войны: споры о визуальном в русском обществе 1870-80-х годов» и журналист, колумнист Владимир Демчиков с темой «Война 1939-45 годов: между личной трагедией и государственной пропагандой».

Завтра, 19 сентября, лекцию «Нужны ли альтернативные истории войны?» прочтет Валентин Гефтер, а лекцию «Вторая мировая война в массовой культуре: интерпретация прожитого» – Дмитрий Люстрицкий.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17.00. Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, второй этаж. Вход свободный.

Телефон для справок: 8-9025-192-178