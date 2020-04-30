В Иркутске суд принудительно изолировал новосибирца в шелеховский обсерватор

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска решил принудительно направить в шелеховский обсерватор жителя Новосибирска, который прибыл в областной центре 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина прилетел из Новосибирская 1 мая. Всем пассажирам рейса выдали постановление главного государственного санитарного врача по Иркутской области о госпитализации для обследования на коронавирусную инфекцию и изоляции в обсерватор на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Иркутской области.

Однако один из пассажиров от получения, а соответственно от исполнения вышеуказанного постановления, отказался. Административное дело 1 мая же передали в суд, которые его оперативно рассмотрел. В итоге мужчину поместили в обсерватор против его воли.

В Новосибирской области, по данным местных властей на 1 мая, зарегистрировано 526 случаев заболевания, пять человек умерли 105 выздоровели. В Иркутской области число выявленных заболевших к вечеру 1 мая выросло на девять и составило 150, из них 53 человека выздоровели, четыре умерли. В больницах находилось 92 пациента, в том числе 17 из обсерваторов. Данных на утро 2 мая пока не поступало.