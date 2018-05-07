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07.05.2018

В Иркутске ЮИДовцы в честь Дня Победы устроили велопробег

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 мая более 200 юных инспекторов движения (ЮИД) в честь Дня Победы прошли велопробегом центральные улицы города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Перед стартом участники мероприятия почтили минутой молчания воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, затем возложили цветы у мемориала «Вечный огонь».

Юидовцы проехали в колонне по маршруту «улица Ленина – Сурикова – Цесовская Набережная – бульвар Гагарина – остров Юность». Велосипеды участников пробега были украшены шарами синего и зелёного цветов, которые являются символами ЮИДовского движения Иркутской области. Безопасность по ходу движения колонны велосипедистов обеспечивали экипажи дорожно-патрульной службы.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, участников велопробега поприветствовала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. Она подчеркнула, что с 1973 года в России отряды юных инспекторов движения принимают самое активное участие в пропаганде правил безопасного поведения детей на дорогах. По словам депутата, идея проведения такого масштабного мероприятия оказалась очень интересной и востребованной, и должна быть распространена и по другим территориям Приангарья.

Обращаясь к участникам акции от имени председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Ирина Синцова подчеркнула, что очень важно всем жителям страны, особенно подрастающему поколению, знать и помнить, какую цену пришлось заплатить за победу в Великой Отечественной войне.

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