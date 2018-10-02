В Иркутске уничтожат больше 30 килограмм фруктов и овощей из Таджикистана

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 2 октября у пассажиров из Таджикистана изъяли 30,5 кг фруктов и овощей. Согласно закону, они подлежат уничтожению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Овощи и фрукты обнаружили во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров. Как пояснили в ведомстве, это подкарантинная продукция.

По закону, овощи и фрукты из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана запрещены к ввозу на территорию России.