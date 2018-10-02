ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Общество
03.10.2018

В Иркутске уничтожат больше 30 килограмм фруктов и овощей из Таджикистана

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 2 октября у пассажиров из Таджикистана изъяли 30,5 кг фруктов и овощей. Согласно закону, они подлежат уничтожению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Овощи и фрукты обнаружили во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров. Как пояснили в ведомстве, это подкарантинная продукция.

По закону, овощи и фрукты из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана запрещены к ввозу на территорию России.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске