|Общество
|10.10.2018
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В Иркутске ушел из жизни известный коллекционер и музыкальный обозреватель Василий Кучеренко
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Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 октября на 66-м году жизни скончался известный коллекционер и музыкальный обозреватель Василий Кучеренко. Об этом сообщили его друзья и родные.
Василий Кучеренко родился 29 февраля 1952 года в Черемхово в семье геофизика и педагога. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Свою профессиональную деятельность в качестве музыкального обозревателя начинал в газете «Советская молодежь», работал на частных студиях звукозаписи, готовил программы по различным направлениям в музыке. Также был известен как ведущий джазовых концертов на самых разных площадках.
Прощание с Василием Кучеренко прошло в Харлампиевском храме, он погребен на Смоленском кладбище.
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