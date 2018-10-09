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10.10.2018

В Иркутске ушел из жизни известный коллекционер и музыкальный обозреватель Василий Кучеренко

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 октября на 66-м году жизни скончался известный коллекционер и музыкальный обозреватель Василий Кучеренко. Об этом сообщили его друзья и родные.

Василий Кучеренко родился 29 февраля 1952 года в Черемхово в семье геофизика и педагога. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Свою профессиональную деятельность в качестве музыкального обозревателя начинал в газете «Советская молодежь», работал на частных студиях звукозаписи, готовил программы по различным направлениям в музыке. Также был известен как ведущий джазовых концертов на самых разных площадках.

Прощание с Василием Кучеренко прошло в Харлампиевском храме, он погребен на Смоленском кладбище.

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