В Иркутске установили бюст Константина Рокоссовского

Иркутск, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 августа открыли бюст знаменитого полководца Константина Рокоссовского. Об этом сообщается на странице мэра Дмитрия Бердникова в соцсети «Фейсбук».

Монумент появился в новом сквере рядом с колледжем педагогического образования.

– Именно здесь в 1920-х годах находился штаб 30-го отдельного кавалерийского полка 30-й й стрелковой дивизии 5-й Армии под командованием маршала, – сообщается на странице градоначальника.