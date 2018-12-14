Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утверждена концепция празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, предложения по проведению мероприятий были представлены на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям, которое прошло под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

– Подготовку к столь серьезной дате – значимой для всей нашей страны – необходимо начинать уже сейчас. Сегодня мы утвердили концепцию, теперь нам нужно разработать общегородской план и программу праздничных мероприятий, – отметил Дмитрий Бердников.

Как сообщил директор «Музея истории Иркутска имени Сибирякова» Сергей Дубровин, будет организован сбор и размещение в музеях города экспонатов, связанных с историей конкретных предприятий, семей – непосредственных участников военных действий и работавших в тылу. Планируется создать рабочую группу с привлечением специалистов в области истории ВОВ для подготовки праздничных мероприятий.

На заседании координационного совета подвели итоги деятельности за 2018 год. Особо отметили работу по патриотическому воспитанию молодежи: развитие городского центра «Патриот», движения «ЮНАРМИЯ» и «Российского Движения Школьников» в Иркутске, проведение молодежного форума; обсудили планы на будущий год. Кроме того, по решению представителей совета из числа юнармейцев планируется создать отряд, который будет заниматься научно-исследовательской работой на базе военной кафедры ИРНИТУ.