В Иркутске в 2020 году планируют открыть частный военно-патриотический парк

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Патриотическим проектам нужна помощь и поддержка власти и бизнеса. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол после посещения военно-патриотического парка «Патриот», строительство которого ведется в Иркутске силами некоммерческой организации ветеранов вооруженных сил и правоохранительных структур.

– Считаю, что подобный проект имеет огромное значение для сохранения военно-исторического наследия, создания привлекательного имиджа военной службы у молодежи, воспитания патриотизма и гражданственности, – сказал Сергей Сокол.

По сообщению пресс-службы регпарламента, на территории парка общей площадью около гектара разместятся пять крупных объектов: тир, открытая площадка для хранения военной техники, полевая кухня, бомбоубежище с экспозицией радиационной, химической и биологической защиты. Главный же объект – Музей Российской Армии имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, где сейчас ведется отделка помещений.

Музейные экспозиций, как рассказал спикеру руководитель проекта Константин Шикин, будут посвящены истории армии нашей страны, ее частей и подразделений, дислоцировавшихся на территории Иркутской области. В частности, один зал расскажет об иркутском драгунском полку, участвовавшем в войне 1812 года. Также предусмотрены экспозиции, посвященные работе иркутских предприятий во время Великой Отечественной войны, съемкам фильма «321 сибирская» и истории этой дивизии.

– Открытие парка «Патриот» будет отличным подарком всем жителям Иркутской области к 75-летию со Дня Победы, которое мы отметим в 2020 году, – подчеркнул председатель Заксобрания Сергей Сокол. – Важно, что большинство экспозиций будут интерактивными. Уверен, дети, подростки и даже взрослые оценят этот формат, начнут интересоваться историей своего края и нашей великой страны.

Проект создается на частные средства. По словам Константина Шикина, ряд экспонатов – это подарки. В их числе, легендарная «полуторка» и станок, за которым работали в годы войны.

– Здесь за станком будет сидеть кукла-подросток и читать письмо. Это настоящее письмо, написанное больше 70 лет назад мальчишкой-иркутянином, работающим на заводе тяжелого машиностроения. Здесь же будут транслировать интервью с этим человеком, записанное уже в наши дни, – поделился планами Константин Шикин. После посещения военно-патриотического парка Сергей Сокол встретился с руководителями крупных предприятий и организаций региона, с которыми обсудил возможные пути помощи парку.