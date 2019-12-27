В Иркутске в 2020 году проведут полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдут с февраля по апрель 2020 года в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.

Как сообщают организаторы, всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. С начала регистрации на конкурс поступило более 20 тысяч заявок. Регистрация продлится до 29 декабря. Участие могут принять абсолютно все жители России.

– Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Проект уже можно назвать успешным, ведь к нему подключились абсолютно все регионы страны. Мы соберем пул уникальных проектов и команду единомышленников со всей России. Выбирая города-центры полуфиналов, мы руководствовались доступностью транспортной логистики, а также статистическими показателями по уже зарегистрированным участникам, – отметила заместитель председателя правительства РФ, председатель координационного совета по развитию туризма в РФ, председатель оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.

По словам руководителя конкурса Евгения Малыгина, конкурсанты до 12 января могут выбрать в личном кабинете любой из девяти городов, в котором им удобнее пройти полуфинальный этап. В том случае, если участник самостоятельно не выбрал город полуфинала, центр будет определен автоматически, в зависимости от указанного региона в личном кабинете конкурсанта.

В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса , заполнить до 29 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.