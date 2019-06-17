В Иркутске выбрали «Самого красивого доктора»

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 мая по 12 июня газета «Иркутск» при поддержке администрации города на портале irkutskinform.ru провела конкурс «Самый красивый доктор», который был приурочен ко Дню медицинского работника.

В конкурсе приняли участие 143 медицинских работника областного центра, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Это врачи крупных больниц города: областного онкологического диспансера, областной клинической больницы, областного перинатального центра, Детской областной больницы, Ивано-Матренинской детской клинической больницы, Факультетских клиник ИГМУ, областного диагностического центра, МНТК «Микрохирургия глаза», 10 городских поликлиник и больниц, а также 30 частных медицинских учреждений Иркутска.

По итогам конкурса, набрав почти 10 тысяч голосов, первое место заняла офтальмолог, лазерный хирург Ай-Кыс Иргит. На втором месте – офтальмолог, хирург Ольга Юдинских. За нее отдали 6 тысяч 983 голоса. На третьей строчке лидеров – дерматовенеролог, косметолог Ксения Крывовязая. У неё чуть больше шести тысяч голосов.

Также специальные призы вручили спонсоры конкурса «Самый красивый доктор» и редакция газеты «Иркутск».

За время проведения проекта на сайте irkutskinform.ru зарегистрировано 164 тысяч 357 посетителей, 2 миллиона 240 тысяч просмотров.