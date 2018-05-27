В Иркутске высадили 2500 сосенок

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая состоялась традиционная акция «Подари планете жизнь». Иркутяне посадили 2500 саженцев на особо охраняемой природной территории «Синюшина гора».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, отдельный участок для посадки был предоставлен сотрудникам органов внутренних дел. Около 50 полицейских вместе с родными и близкими высадили 300 саженцев сосны, символично приурочив создание новой аллеи к 300-летию российской полиции.

В мероприятии приняли участие участковые уполномоченные, оперативники, сотрудники следствия и дознания, информационного центра и штаба, руководители крупнейших подразделений регионального Главка и иркутского отделения, транспортная полиция, а также совсем молодые полицейские, недавно надевшие погоны, представлявшие Восточно-Сибирский институт МВД России.