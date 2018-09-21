|Общество
|23.09.2018
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В Иркутске впервые проведут международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика
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Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика впервые пройдет в Иркутске 29-30 сентября.
Как сообщают организаторы, Центр развития детей и молодежи «Кубик-Рубик», спидкубинг – это скоростная сборка кубика. Рекорд составляет 4,22 секунды и принадлежит австралийцу Феликсу Земдегсу.
Отмечается, что у участников чемпионата Baikal Cubing 2018 будет шанс не только побороться за победу, но и установить новый мировой рекорд. В жюри присутствуют представители Всемирной ассоциации кубика (WCA). Результаты соревнований будут внесены в мировой рейтинг.
Среди участников ожидаются также представители Монголии. Соревнования будут проводиться в дисциплинах 2х2, 3х3, 5х5, скьюб, скваер, пирамидка.
Участники получат сертификаты и призы. Планируется, что чемпионат Baikal Cubing 2018 станет ежегодным.
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