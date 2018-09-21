В Иркутске впервые проведут международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика

Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика впервые пройдет в Иркутске 29-30 сентября. Как сообщают организаторы, Центр развития детей и молодежи «Кубик-Рубик», спидкубинг – это скоростная сборка кубика. Рекорд составляет 4,22 секунды и принадлежит австралийцу Феликсу Земдегсу. Отмечается, что у участников чемпионата Baikal Cubing 2018 будет шанс не только побороться за победу, но и установить новый мировой рекорд. В жюри присутствуют представители Всемирной ассоциации кубика (WCA). Результаты соревнований будут внесены в мировой рейтинг. Среди участников ожидаются также представители Монголии. Соревнования будут проводиться в дисциплинах 2х2, 3х3, 5х5, скьюб, скваер, пирамидка. Участники получат сертификаты и призы. Планируется, что чемпионат Baikal Cubing 2018 станет ежегодным. КООРДИНАТЫ: Мероприятие состоится в актовом зале Института динамики систем и теории управления имени Матросова по адресу: Иркутск ул. Лермонтова, 134.

Участникам необходимо зарегистрироваться до 23 сентября на сайте Всемирной ассоциации кубика . Расписание и дополнительная информация в группах в соцсети « Вконтакте ».

. Расписание и дополнительная информация в в соцсети « ». Организационный взнос с участников 400 рублей, оплачивается на месте. Зрителям и болельщикам вход свободный.

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