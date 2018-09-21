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23.09.2018

В Иркутске впервые проведут международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика

Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика впервые пройдет в Иркутске 29-30 сентября.

Как сообщают организаторы, Центр развития детей и молодежи «Кубик-Рубик», спидкубинг – это скоростная сборка кубика. Рекорд составляет 4,22 секунды и принадлежит австралийцу Феликсу Земдегсу.

Отмечается, что у участников чемпионата Baikal Cubing 2018 будет шанс не только побороться за победу, но и установить новый мировой рекорд. В жюри присутствуют представители Всемирной ассоциации кубика (WCA). Результаты соревнований будут внесены в мировой рейтинг.

Среди участников ожидаются также представители Монголии. Соревнования будут проводиться в дисциплинах 2х2, 3х3, 5х5, скьюб, скваер, пирамидка.

Участники получат сертификаты и призы. Планируется, что чемпионат Baikal Cubing 2018 станет ежегодным.

КООРДИНАТЫ:

  • Мероприятие состоится в актовом зале Института динамики систем и теории управления имени Матросова по адресу: Иркутск ул. Лермонтова, 134.
  • Участникам необходимо зарегистрироваться до 23 сентября на сайте Всемирной ассоциации кубика. Расписание и дополнительная информация в группах в соцсети «Вконтакте».
  • Организационный взнос с участников 400 рублей, оплачивается на месте. Зрителям и болельщикам вход свободный.
  • Телефоны для справок: 8-904-111-29-79, 8-902-177-30-22, 8 (3952) 97-98-91.

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