В Иркутске временно вышла из строя система «112»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске временно не работает система экстренного вызова «112». Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети «Фейсбук».

В 14.30 произошло отключение электроэнергии в Центре обработки вызовов Иркутской области, расположенном по адресу: улица Академическая, дом 74.

Администрация Иркутска оповещает жителей города о том, что в случае возникновения экстренных ситуации, необходимо звонить по номерам телефонов: 101, 102, 103, 520-112, 563-420.