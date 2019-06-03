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Общество
04.06.2019

В Иркутске всероссийский парад студенчества пройдет 14 сентября

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский парад студенчества в Иркутске пройдет 14 сентября. Об этом сообщили на заседании организационного комитета.

Как пишет пресс-служба администрации Иркутска, в нем приняли участие руководители высших и средних учебных заведений, представители студенческого сообщества. Заседание прошло под руководством мэра города Дмитрия Бердникова.

– Мы всегда поддерживаем инициативы нашей молодежи. Общими усилиями вернули выплаты социальных стипендий малообеспеченным студентам, совместно организуем крупные молодежные мероприятия. Вместе уже два года подряд мы проводим Городской Форум молодежи. Работаем над созданием Дома молодежи на базе кинотеатра «Чайка». В прошлом году впервые провели День студентов на катке на острове Конный. И это только отдельные примеры нашего с вами сотрудничества, – отметил глава города.

В 2019 году парад российского студенчества будет проходить в Иркутске уже в четвертый раз. В прошлом году в акции приняли участие 4 тысячи иркутских студентов. В целом в стране в параде студенчества ежегодно участвуют более 400 тысяч человек из 350 образовательных организаций РФ. Организатор – Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования. Это постоянно действующий представительный орган первичных профсоюзных организаций студентов, который объединяет все профсоюзные организации обучающихся России.

Парад проводится при поддержке администрации Иркутска, Федерального агентства по делам молодежи, министерства образования и науки РФ, правительства Москвы и региональных органов власти РФ.

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