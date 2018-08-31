В Иркутске за август дождей выпало почти на 40% больше, чем обычно

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В августе в Иркутске количество осадков составило 127 мм. Это на 37% больше средних многолетних значений, рассказал 31 августа на пресс-конференции начальник отдела агрометеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.

Кстати, что касается дождя 24 августа, во время которого Иркутск затопило, то он действительно был очень сильным, его отнесли к опасным явлениям. За сутки в городе выпало 79 мм, но это оказался не рекорд. Как рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова, ещё больше осадков было в 1993 году, когда в один из дней выпало 87 мм дождя.

Владимир Гонтарь отметил, что в этом году погода летом была очень контрастной. Например, до 5 июля стояла жара и не было осадков, что привело к засухе в некоторых районах и засилью саранчи. Особенно пострадали Боханский и Усольский районы, где сейчас ввели режим ЧС, чтобы справиться с последствиями. Однако в целом фермеры Иркутской области в этом году ожидают хороший урожай, говорит эксперт.

После 5 июля в регионе наблюдалось похолодание и обильные дожди. По словам Владимира Гонтаря, июль – традиционно самый тёплый месяц в году в Иркутской области, но нынче первая декада месяца была холоднее обычного. Такое за последние 20 лет в Иркутской области наблюдалось ещё дважды: в 2011 и 1999 году. Это не аномально, но довольно редко, говорит сотрудник Иркутского УГМС.

Кстати, климатическое лето в этом году наступило в Иркутской области 23 мая, а 28-29 мая был зафиксирован абсолютный температурный максимум, когда воздух прогрелся до +34 градусов. Средняя продолжительность метеорологического лета в Приангарье составляет 115 дней и обычно оно оканчивается во второй пятидневке сентября. В Иркутске, напомним, в этом году старт отопительного сезона планируют как раз дать в середине первого месяца осени.