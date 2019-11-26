В Иркутске за неделю заболели ОРВИ более 4300 детей

Иркутская область, Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 18 по 24 ноября зарегистрировано 13 тысяч 684 случая заболевания ОРВИ, из них 10 тысяч 609 – среди детей. Из этого количества в Иркутске такой диагноз поставлен 5502 раза, в том числе заболели 4330 детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, во всех возрастных группах населения заболеваемость находится ниже пороговых значений.

Вместе с тем, продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день в Приангарье привиты 1 млн 91 тысяча 165 человек, в том числе 364 тысячи 632 ребенка. Всего в осенний период 2019 года запланировано привить 1 млн 258 тысяч человек, что составляет 50% от численности населения области.