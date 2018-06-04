В Иркутске запустили акцию «С детством по пути»

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске до конца июня проходит акция «С детством по пути». Проект инициирован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и призван напомнить родителям о важности общения с детьми и о диалоговых формах воспитания, сообщает пресс-служба организации.

Акция стартовала 1 июня. Стать участниками акции смогут родители по всей России при заказе такси с детским креслом: им будет предложено уделить время в дороге не гаджетам или телефонным разговорам, а общению с ребенком и чтению, а также ознакомиться с памяткой ответственному родителю, разработанной вместе с известным психологом Михаилом Лабковским. Брошюру с рассказами для совместного чтения и памяткой родители смогут бесплатно получить в такси партнеров акции или скачать на портале Я-родитель.

Истории для брошюры отбирались таким образом, чтобы дети разного возраста нашли подходящий и интересный для себя рассказ. Для детей до семи лет это отрывки из мирового бестселлера про девочку Конни («Конни идет в сад», «Конни помогает маме»), для детей постарше – небольшой рассказ о приключениях девочки в деревне из книги «Горсть спелой земляники» Натальи Акуловой.