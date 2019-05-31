В Иркутске запустили новый экскурсионный маршрут «И помнит город о войне»

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Факультет сервиса и рекламы Иркутского государственного университета разработал новый экскурсионный маршрут «И помнит город о войне». Его оценили ученики иркутской школы № 75, их родители и учителя, сообщает пресс-служба вуза.

Ранее маршрут занял второе место в одной из номинаций всероссийского конкурса «Открой любимую Россию», прошедшего в Санкт-Петербурге в рамках третьего Всероссийского форума «Молодежь в мире туризма без границ».

«И помнит город о войне» – это обзорная экскурсия, которая знакомит своих участников с военным, суровым и мужественным Иркутском. Экскурсоводы, которыми стали студенты и преподаватели факультета сервиса и рекламы ИГУ, разделили маршрут на три части: до войны, Иркутск военных лет и город после победы.

Автобус с участниками экскурсии начал свой путь от школы № 75 в посёлке Энергетиков через плотину в микрорайон Солнечный к памятнику Георгию Жукову.

Следующими якорными пунктами в экскурсии стали мемориал воинам, умершим в иркутских госпиталях от ран и болезней (Лисихинское кладбище), тополиная аллея школы № 21, деревья которой посадили выпускники 1941 года.

Побывали школьники и у авиационного техникума по улице Ленина, где в годы войны располагался патронный завод. Отсюда продукцию увозили за город на полигон, здесь их проверяли и заполняли патронами, например, пулеметные ленты.

Обязательным в маршруте стало посещение мемориала «Вечный огонь», открытого к 30-летию победы, расположенных рядом объектов – стены памяти иркутян-героев Советского Союза и памятника генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову, а также некоторых других исторически памятных мест.

Экскурсоводы – студенты и преподаватели факультета сервиса и рекламы – рассказали школьникам и о многом другом. Например, о школе № 11, у входа в которую размещена мемориальная доска и именами погибших выпускников, об эвакогоспиталях, под размещение которых были отданы лучшие здания города, в том числе институты и школы (только в Иркутске – 28, в области – 41). Говорили на экскурсии о помощи фронту, которую оказывали иркутяне в годы войны, а это две танковые колонны «Иркутский комсомолец», о трамвайной линии, построенной военнопленными японцами, о подготовке авиационных кадров и воздушной трассе Аляска-Сибирь.

Последним пунктом стала интерактивная экскурсия в Иркутский городской центр «Патриот», в котором, по договоренности с руководством, школьники прошли посвящение в курсанты. Начальник отдела по военно-патриотическому воспитанию подполковник запаса Куат Касымов провел с участниками ознакомительную беседу по структуре армии, воинским званиям, Уставу и т. п. Также он провел экскурсию по учебным классам – ребята увидели макеты военного аэродрома и полигона для обучения и выявления разведывательно-диверсионной группы, стенды с образцами орденов и медалей, зал «Маршалы великой Победы».

Самым интересным и эмоционально насыщенным пунктом программы для школьников стала оружейная комната, где они не только посмотрели, но и подержали в руках пистолеты, автомат Калашникова, гранатомет, потрогали пулеметы и рассмотрели другие военные орудия.