В Иркутске завершается благоустройство парка «Патриот»

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Ширямова заканчивают благоустройство парка «Патриот» – на объекте ведутся отделочные работы и завершается подготовка экспонатов, среди которых особое место занимают ростовые куклы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, общая площадь парка составляет около гектара. Там разместятся тир, открытая площадка для хранения военной техники, полевая кухня, бомбоубежище с экспозицией радиационной, химической и биологической защиты. Но главным объектом парка является музей Российской Армии имени дважды Героя Советского Союза генерала армии Афанасия Белобородова.

– Пластиковых кукол, которые там устанавливают, можно потрогать и сфотографироваться с ними. Уже создан образ Василия Теркина, мальчика, который в годы войны трудился на заводе и другие. Мы также планируем установить бюсты военачальников, – сказал председатель наблюдательного совета АНО «Иркутский военно-патриотический парк «Патриот» Константин Шишкин.

Организатором комплекса является некоммерческая организация ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных структур. Все работы ведутся за счет меценатов при сопровождении АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области.

В музее предполагается использовать мультимедийные технологии, которые создают иллюзию реальности происходящего. Экспозиции посвящены истории российской армии, ее частей и подразделений. Залы «1812 год», «1905 год», «Халхин-Гол», «Великая Отечественная война» демонстрируют исторические события и вклад сибиряков в военное дело. Отдельная экспозиция посвящена подвигу тружеников тыла. Ее оформление взял на себя Иркутский завод тяжелого машиностроения, который работал в военное время как тыловое предприятие.

Проект будет реализовываться в несколько этапов. Предполагается, что первую очередь экспозиции иркутяне и гости города смогут увидеть ко Дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.