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27.04.2018

В Иркутске завершился городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1»

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершен 22-й городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1». За право заступить на Пост №1 в составе сводного караула в День Победы боролись 67 команд школ областного центра.

По итогам строевой подготовки и викторины, посвященной Великой Отечественной войне, были определены восемь победителей. Это команды из школ №9, 73, 53, 5, 14, центра образования №47, лицея № 2, гимназии № 2. Они будут нести Вахту Памяти возле Вечного огня 9 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, первый этап конкурса проходил в течение учебного года в общеобразовательных учреждениях, второй прошел в округах. В финал вышли 19 лучших команд, шесть из которых с абсолютно одинаковым количеством баллов.

Сегодня, 27 апреля, в 15.00 на площади у мемориального комплекса состоится торжественное подведение итогов и вручение наград победителям.

СПРАВКА:

  • Начиная с 1996 года, в преддверии Дня Победы департамент образования Иркутска проводит конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1». Ежегодно в почетный караул заступают более полутора тысяч старшеклассников областного центра.

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