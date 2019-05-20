В иркутских электричках появились плакаты с призывом сохранять леса от пожаров

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» создало для иркутских электричек наклейки с правилами противопожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Всего в поездах пригородного сообщения разместили 100 таких наклеек.

– В период пожароопасного сезона важно, чтобы люди знали, как вести себя в лесу и соблюдали эти правила. От качества агитационной и разъяснительной работы также зависит сохранность наших лесов, – отметил заместитель директора по развитию «Заповедного Прибайкалья» Денис Банщиков.

Напомним, на территории «Заповедного Прибайкалья» в мае разгорелся один из самых крупных лесных пожаров. Очаг возгорания площадью около 1,5 тысяч га находился в районе Голоустненского тракта рядом с посёлком Большое Голоустное. Пожар полыхал около недели, его потушили полностью лишь 14 мая. Из-за сложно пожарной обстановки с 9 по 13 мая в Прибайкальском нацпарке, который входит в структуру «Заповедного Прибайкалья», прекратили выдавать разрешения на посещение территории.

Кстати, в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что при высоких классах опасности вход в лес людям запрещён. Нельзя также разводить костры и жечь сухую растительность. Пал травы, к слову, является наиболее частой причиной природных пожаров. В связи с этим жителям региона напоминают, как вести себя в условиях задымлённости и как правильно тушить костры.