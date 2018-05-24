В иркутский «К-9» после запрета притравок сдают медведей

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутский питомник «К-9» после запрета контактных притравок собаками начали сдавать медведей. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «ВКонтакте».

– Первый медведь поступил с Шелеховского района. Его зовут Жука, ему шесть лет. Также поступили ещё две заявки с области. Сейчас на территории «К-9» находятся пять медведей, – говорят в питомнике.

Напомним, Госдума РФ в феврале 2018 года приняла закон о запрете контактной притравки. Документ регламентирует, что подготовка и дрессировка собак для охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Между тем, как сообщалось ранее, в Иркутской области не было официальных притравочных станций. Таким видом деятельности некоторое время занимались в питомнике «К-9» в Иркутске, однако несколько лет назад отменили из-за низкой востребованности услуги и протестов зоозащитников. Сейчас там практикуется только бесконтактная притравка.