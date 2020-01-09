В иркутский зоопарк принесли черепаху, купленную как супнабор

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском зоопарке поселилась черепаха по кличке Супчик. Животное в учреждение принесли горожане, которые выкупили его в одном из китайских магазинов, где дальневосточный трионикс продавался как живой супнабор. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Черепаха несколько месяцев была лишена еды, воды и необходимых препаратов, но выжила.

– Сердобольные люди (азиатских, кстати, кровей) больше трех месяцев назад купили в китайском магазинчике (в Иркутске) живой супнабор в виде мягкотелой черепахи дальневосточного трионикса. Изначально была идея отпустить пленника в Ангару, как они уже не раз поступали с крабами, но потом решили питомца оставить себе. Так и жил он без воды (не знали, как правильно содержать) и еды (от всего отказывался, что не удивительно) несколько месяцев и сейчас попал к нам (испугались, что сдохнет). Худой, обезвоженный, травмированный, весьма вялый, но живой. Очень крупный, взрослый самец, который может стать настоящим украшением экспозиции, когда придет в нормальную форму, на что мы очень надеемся, – говорят в зоопарке.

Супчика поселили в Дом природы на улице Байкальская. Как отмечают сотрудники зоопарка, внешний вид, вес и общее состояние животного полностью соответствуют всей истории.

– Больше всего, кстати, удивила цена [в магазине – прим. ред.]. За черепаху просили 10 тысяч рублей, торговались, купили за шесть. И, да, как выяснилось, такие «деликатесы» есть в продаже не всегда, поставки «товара» бывают только к каким-то особым праздникам и знают о торговой точке исключительно «свои», – говорят в зоопарке.