В иркутском аэропорту 7 мая откроют фотовыставку памяти экс-начальника авиаузла, Героя РФ Петра Егорова

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 7 мая проведут мероприятие, приуроченное к 105-летию со дня рождения Героя Российской Федерации, экс-начальника этого авиаузла Петра Егорова. Планируется открыть фотовыставку, посвященную ему. Также мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы. Как сообщает пресс-служба иркутского аэропорта, в ходе торжества детские творческие коллективы Школы музвоспитанников и школа №20 исполнят несколько музыкальных номеров: оркестр, хор, сольные исполнение песен. С приветственным словом выступят генеральный консул Монголии Лувсандагва Амарсанаа, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, и.о. генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Владимир Перетолчин. Начало мероприятия в 13.00. Оркестр начнет играть в 12.45. На празднование приглашены ветераны Великой Отечественной войны и родственники Петра Егорова. СПРАВКА: Петр Дмитриевич Егоров – военный летчик, участник Великой Отечественной войны, советско-японского военного конфликта на территории Монголии 1938-39 годов и операции по оказанию интернациональной помощи народам КНДР и КНР на Корейском полуострове в 1950-53 годы.

Всего совершил более 400 боевых вылетов (в том числе на штурмовку наземных войск, сопровождение своих самолетов, разведку, патрулирование и перехват вражеских самолетов). Сбил, по разным данным, от 15 до 21 самолета противника.

Звание Героя Российской Федерации получил 15 апреля 1995 года. Медаль «Золотая звезда» ему вручил губернатор Иркутской области Юрий Ножиков.

С 1960 по 1963 год Петр Егоров был командиром Иркутского объединенного авиаотряда и начальником Иркутского аэропорта. Затем до конца 1970-х годов работал диспетчером в службе движения. С 1960 года и до конца жизни проживал в Иркутске. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр попов

аэропорт иркутска

иркутск Тэги: View the discussion thread.