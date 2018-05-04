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05.05.2018

В иркутском аэропорту 7 мая откроют фотовыставку памяти экс-начальника авиаузла, Героя РФ Петра Егорова

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 7 мая проведут мероприятие, приуроченное к 105-летию со дня рождения Героя Российской Федерации, экс-начальника этого авиаузла Петра Егорова. Планируется открыть фотовыставку, посвященную ему. Также мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы.

Как сообщает пресс-служба иркутского аэропорта, в ходе торжества детские творческие коллективы Школы музвоспитанников и школа №20 исполнят несколько музыкальных номеров: оркестр, хор, сольные исполнение песен. С приветственным словом выступят генеральный консул Монголии Лувсандагва Амарсанаа, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, и.о. генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Владимир Перетолчин.

Начало мероприятия в 13.00. Оркестр начнет играть в 12.45. На празднование приглашены ветераны Великой Отечественной войны и родственники Петра Егорова.

СПРАВКА:

  • Петр Дмитриевич Егоров – военный летчик, участник Великой Отечественной войны, советско-японского военного конфликта на территории Монголии 1938-39 годов и операции по оказанию интернациональной помощи народам КНДР и КНР на Корейском полуострове в 1950-53 годы.
  • Всего совершил более 400 боевых вылетов (в том числе на штурмовку наземных войск, сопровождение своих самолетов, разведку, патрулирование и перехват вражеских самолетов). Сбил, по разным данным, от 15 до 21 самолета противника.
  • Звание Героя Российской Федерации получил 15 апреля 1995 года. Медаль «Золотая звезда» ему вручил губернатор Иркутской области Юрий Ножиков.
  • С 1960 по 1963 год Петр Егоров был командиром Иркутского объединенного авиаотряда и начальником Иркутского аэропорта. Затем до конца 1970-х годов работал диспетчером в службе движения. С 1960 года и до конца жизни проживал в Иркутске.

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