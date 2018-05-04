|Общество
|05.05.2018
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В иркутском аэропорту 7 мая откроют фотовыставку памяти экс-начальника авиаузла, Героя РФ Петра Егорова
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Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 7 мая проведут мероприятие, приуроченное к 105-летию со дня рождения Героя Российской Федерации, экс-начальника этого авиаузла Петра Егорова. Планируется открыть фотовыставку, посвященную ему. Также мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы.
Как сообщает пресс-служба иркутского аэропорта, в ходе торжества детские творческие коллективы Школы музвоспитанников и школа №20 исполнят несколько музыкальных номеров: оркестр, хор, сольные исполнение песен. С приветственным словом выступят генеральный консул Монголии Лувсандагва Амарсанаа, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, и.о. генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Владимир Перетолчин.
Начало мероприятия в 13.00. Оркестр начнет играть в 12.45. На празднование приглашены ветераны Великой Отечественной войны и родственники Петра Егорова.
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