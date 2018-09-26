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27.09.2018

В иркутском Академгородке провели очередной День здоровья для студентов

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - День здоровья провели в Академгородке студенты и преподаватели Иркутского энергетического колледжа. В подготовке мероприятия принял участие депутат думы Иркутска Владимир Потапов.

В роще возле колледжа собралось около 300 человек. Больше всего первокурсников – именно для них устраивается большой спортивный праздник как своеобразное посвящение в студенты. Этой традиции больше 40 лет. Студенты старших курсов подготовили для новичков задания интеллектуального квеста, спортивные задания на быстроту и ловкость. Как сообщает пресс-служба гордумы, Владимир Потапов поддерживает студенческий праздник больше пяти лет. Каждый раз в него стараются привнести что-то новое.

– Кроме «Веселых стартов», мы делаем мероприятия на командообразование. Для того чтобы ребята, которые поступили, могли поближе познакомиться. Из новинок этого года – полевая кухня. Это моя инициатива: поработал – поел, – говорит народный избранник.

Напомним, недавно такой же День здоровья Владимир Потапов организовал для учеников школы №24 в Академгородке совместно с руководством образовательной организации.

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