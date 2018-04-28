В иркутском городском центре «Патриот» отметили 87-летие ИВВАИУ

Иркутск, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное построение в честь 87-летия со дня создания ИВВАИУ прошло в иркутском городском центре «Патриот».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в мероприятии приняли участие ветераны, выпускники и преподаватели училища молодежные военно-патриотические организации города, бойцы всероссийского движения «Юнармия», городская рота Почетного караула, воспитанники городского центра «Патриот», курсанты Восточно-Сибирского института МВД, жители города.

– Искренне поздравляю вас с 87-й годовщиной создания Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища! История этого учебного заведения знает немало славных страниц. И сегодня мы всеми силами поддерживаем традиции патриотизма, заложенные когда-то педагогами и курсантами училища, – заявил мэр областного центра Дмитрий Бердников, поздравляя участников мероприятия с памятной датой. – Активно работает наш центр «Патриот» – самый большой за Уралом. Он объединил все военно-патриотические движения Иркутска. С ноября прошлого года здесь проходят занятия для школьников и молодежи. Активно участвуют во всех значимых городских мероприятиях бойцы Роты Почетного Караула. Иркутск стал одним из первых в России городов по популяризации всероссийского движения «Юнармия». Наше отделение насчитывает уже 600 школьников! Глубоко убежден, что еще долгие годы будет жить память об Иркутском авиационном училище, о его знаменитых выпускниках. Конечно, во многом благодаря вам, уважаемые ветераны, офицеры! Благодарю вас за вашу неизменную поддержку, за активную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения иркутян.

С показательным номером выступили барабанщицы ВСИ МВД, свои песни исполнил вокально-инструментальный ансамбль «Территория 02». Сотрудники военной прокуратуры и бойцы военно-патриотического клуба «Партизан 38» провели показательное задержание вооруженных преступников.

В завершении торжественной части командир «Патриота», генерал-майор авиации Александр Барсуков вручил главе города шеврон центра.

Также в честь праздника в городском центре «Патриот» прошел день открытых дверей. Всех участников мероприятия ждала полевая кухня с традиционной гречневой кашей и чаем.