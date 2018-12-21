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22.12.2018

В иркутском краеведческом музее до весны разместятся редкие змеи, жабы и пауки

Иркутск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка «Экзотеррариум» начнет работу 25 декабря в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

Организатором является Иркутский ботанический сад. На выставке буду представлены более 50 видов экзотических животных, в том числе тигровый питон, узорчатые и тонкохвостые полозы, парагвайская анаконда, австралийская голубая квакша, одна из самых больших жаб в мире – ага, а также пауки-птицееды из Азии и Южной Америки, сообщает пресс-служба музея.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка будет работать до 31 марта 2019 года по адресу: Иркутск, ул. 3-го Июля, 21Б, телефон для справок: 8 (3952) 259-822. Понедельник – выходной.

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