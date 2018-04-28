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29.04.2018

В Иркутском краеведческом музее откроют мультимедийную выставку «День Победы»

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Мультимедийная выставка «День Победы» из фондов московского Музея Победы откроется в Иркутском областном краеведческом музее 1 мая. Она дополнит постоянную экспозицию «Страницы истории 20 века». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В музее две витрины и четыре больших планшета отведены под материалы о Великой Отечественной войне. Среди них, например, бекеша с планшеткой дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. На этой выставке также представлены экспонаты, рассказывающие о работе патронного завода, эвакогоспиталях, награды и почетные грамоты предприятий.

Жители и гости города смогут ознакомиться с мультимедийными материалами до 1 июня 2018 года.

Экспозиция «День Победы» рассказывает об основных вехах героического пути Красной Армии, а также о Музее Победы как хранителе памяти о войне и ее героях. На выставке представлены копии документов, карт, фотографий, плакатов, произведений изобразительного искусства из фондов Музея Победы. Иркутский областной краеведческий музей стал филиалом Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы».

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