В Иркутском краеведческом музее представят книгу о природе, населении и истории Качугского и Казачинско-Ленского районов

Иркутск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 11 сентября в 15.00 состоится презентация книги «По верховьям Лены и Киренги. Отчет землеустроителя. Воспоминания бухгалтера эвенкийского колхоза (1920-1940-е годы)».

Издание продолжает начатую в 2009 году серию «Землеустроительные экспедиции», цель которой – введение в научный оборот отчетов землеустроительных экспедиций 1920-х–1930-х годов, хранящихся в центральных и региональных архивах, сообщает пресс-служба музея. Оригинал машинописного текста землеустроителя В.А. Никипелова «Лено-Киренгский колонизационный район» с вклеенными в него фотографиями хранится в отделе книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея и публикуется впервые.

Книга содержит многочисленные новые данные о природе, населении, истории Качугского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Она адресована географам, историкам, этнографам, краеведам и всем интересующимся данной темой.

Авторы-составители и редакторы издания – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Анна Сирина, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии Сибирского отделения РАН, профессор Милана Рагулина.

Книга издана Иркутским областным краеведческим музеем в 2019 году тиражом 500 экземпляров в сотрудничестве с Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и Институтом географии им. В.Б. Сочавы Сибирского Отделения РАН.

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